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среда, 19 января 2022 20:24

"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам

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&quot;Надо выдохнуть&quot; - Зеленский срочно обратился к украинцам
Война с Россией идет уже восемь лет, сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать.

Об этом он заявил в видеообращении в среду вечером.

"Сейчас все новости и информационное пространство полны похожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра, в любой момент, и это уже точно. И оно отличается от того "точно", которое было месяц назад. Еще точно то, что мы вроде бы не готовы, но вроде бы нас не оставят самих. Все в мире нас поддерживают, но все в Украине будут мобилизованы, хотя все это еще не точно. Всю эту риторику в новостях СМИ, слухах у подъезда объединяет одна вещь, один логичный вопрос: а в чем собственно новость?

Разве это не реальность уже восемь лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один день и они не стали больше. Большим стал ажиотаж вокруг них. Сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было постоянное чувство тревоги", - сказал президент.

По словам Зеленского, сейчас единственный повод для паники – это поддаваться панике на восьмой год войны.

"Нужно выдохнуть, успокоиться. Не бежать за гречихой и спичками", - сказал.

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Зеленский упомянул о международных партнерах.

"Всем нашим партнерам быть действенными и не на словах. Важна не только информация о том, что может сделать Россия, но и о том, что в этом случае будет делать мир. Без абстрактных "им это не пройдет", а называя конкретные санкции, меры", - заявил.

"Украина не хочет войны, но Украина должна всегда быть готова к ней. Не сдастся, потому что это наша земля, бежать - некуда", - сказал и добавил о "постоянном усилении оборонных возможностей".

"У нас сильная, смелая, готовая каждый день ко всему армия. И это не новость", - заявил.

Также заявил, что знает обо всех возможных угрозах, а уровень поддержки партнеров – высок.

"Не кричать: все пропало. А знать, что все – под контролем. И все идет по плану", – сказал украинцам.

РФ способна в любой момент снова напасть на Украину, заявили в Белом доме.

Россия может нарастить личный состав своего войска до миллиона человек и задействовать их в агрессии против Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Дата
19
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