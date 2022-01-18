Российские солдаты могут полезть в Украину в любой момент - США

США предупредили Россию об отключении от системы SWIFT. Фото: Reuters

Российская Федерация способна в любой момент совершить новое нападение на Украину.

Об этом во вторник на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Россия может в любой момент начать атаку на Украину", - сказала.

По словам Псаки, президент РФ Владимир Путин "создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины, что включает недавнюю переброску российских войск в Беларусь для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выжить во время массированного нападения врага. Самое интересное в журнале "Країна""

Вашингтон не исключает ни один из ранее озвученных вариантов санкций в отношении РФ в случае нового витка агрессии против Украины, в том числе - отключение от межбанковской системы SWIFT.

"Никакой вариант не снят с рассмотрения", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

США продолжают консультации с европейскими партнерами по поводу возможных ответных мер.

Россия может нарастить личный состав своего войска до миллиона человек и задействовать их в агрессии против Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил Москве об американской поддержке Украины.