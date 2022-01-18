Перед визитом в Украину Блинкен поговорил с Кремлем.

Блинкен сказал Кремлю, что европейскую безопасность нельзя обсуждать без Украины и НАТО. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщил Госдепартамент США во вторник.

Блинкен акцентировал на "необходимости продолжения дипломатического пути для деэскалации напряжения вокруг наращивания российских войск в и возле территории Украины, которое глубоко беспокоит".

В разговоре с Лавровым американский чиновник "подтвердил непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины".

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Также Блинкен сказал, что "любое обсуждение европейской безопасности должно включать союзников НАТО и европейских партнеров, включая Украину".

Кроме того, Вашингтон и Москва обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, встречу в рамках Совета НАТО-Россия 12 января и встречи постоянного совета ОБСЕ 13 января.

Энтони Блинкен посетит Украину 19 января по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Обсудят сдерживание России от дальнейшей агрессии. Американский чиновник встретится с президентом Владимиром Зеленским. Будут обсуждать безопасность, энергетику и "Северный поток-2".