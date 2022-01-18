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вторник, 18 января 2022 17:33

МИД подтвердило визит Блинкена и назвало темы переговоров

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МИД подтвердило визит Блинкена и назвало темы переговоров
Подробности возможных мер сообщат дополнительно. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкин посетит Киев 19 января по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США для сдерживания России от дальнейшей агрессии, сообщает МИД.

"Стороны обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства в торговой, инвестиционной и сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Также Кулеба и Блинкин проведут переговоры по поводу:

- дальнейшего воплощения комплексного пакета сдерживания РФ;

- практической поддержки Украины со стороны США;

- активных дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Подробности возможных мер сообщат дополнительно.

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Визит Блинкена в Киев подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также встретится с сотрудниками посольства США и их семьями, чтобы рассказать о планах на случай дальнейшей эскалации со стороны России.

20 января госсекретарь США отправится в Берлин, где встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

В рамках визита Блинкен также встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Будут обсуждать вопросы безопасности, энергетики, кибербезопасности и "Северного потока-2".

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Дата
18
января

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