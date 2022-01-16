США будут решительно противодействовать агрессии РФ - Блинкен

Блинкен заявил о решительности США противодействовать России. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом готовность Вашингтона отреагировать на предполагаемое вторжение России в Украину.

"Блинкен подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжительной российской агрессии, и обсудил решимость США быстро и твердо реагировать на любое дальнейшее вторжение России в Украину", - заявил представитель госдепартамента Нед Прайс, сообщил "Интерфакс".

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Блинкен и Ле Дриан говорили о неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, состоявшейся 13-14 января во французском Бресте в рамках председательства Франции в Совете ЕС.

Стороны также обсудили "усилия по продвижению демократического процесса в Ливии".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал в случае провала дипломатических усилий по действиям России усилить присутствие сил НАТО в прифронтовых государствах Альянса и пообещал прибегнуть к экономическим мерам против Москвы и увеличить военную помощь Киеву.