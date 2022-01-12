Блинкен пообещал помощь Украине, если дипломатия не поможет

Блинкен сказал, что НАТО может усилить свое присутствие в прифронтовых государствах. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал в случае провала дипломатических усилий по действиям России усилить присутствие сил НАТО в прифронтовых государствах Альянса.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США после телефонного разговора Блинкена и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Блинкен пообещал прибегнуть к экономическим мерам против Москвы и увеличить военную помощь Киеву.

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"Госсекретарь подтвердил свою поддержку дипломатии как единого ответственного пути вперед, и что без Украины никаких предметных дискуссий по Украине не будет. Он повторил: если Россия выберет путь к дальнейшему конфликту, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры готовы обеспечить огромные затраты для российской экономики, усилить присутствие НАТО в прифронтовых государствах Альянса и увеличить оборонную помощь Украине", – говорится в сообщении.

Вдоль границы с Украиной к концу ноября 2021 года Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022-го. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.