Госсекретарь США едет в Украину с визитом - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 1413
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2781
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 324
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 1512
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 4707
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 3114
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3321
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 603
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 1215
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
32 Просмотров: 2709
Фото
Все фото
20
5
6
6
11
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Судебное решение по делу Порошенко перенесли
Судебное решение по делу Порошенко перенесли
Куча жилья и собственный автопарк: у семьи заместителя Баканова нашли недвижимости более чем на $1 млн
Куча жилья и собственный автопарк: у семьи заместителя Баканова нашли недвижимости более чем на $1 млн
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Под Печерский суд согнали силовиков с автозаком
Под Печерский суд согнали силовиков с автозаком
Видео
Все видео
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Порошенко хотели задержать еще в аэропорту - адвокат
Порошенко хотели задержать еще в аэропорту - адвокат
Зеленский назначил мне адвоката – Порошенко
Зеленский назначил мне адвоката – Порошенко
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 180
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4896
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 936
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 414
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 января 2022
Просмотров: 531
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
вторник, 18 января 2022 12:57

Госсекретарь США едет в Украину с визитом - СМИ

  Комментировать
Госсекретарь США едет в Украину с визитом - СМИ
Повестка дня переговоров пока неизвестна. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Бленкен прибудет 19 января в Украину с визитом. В Киеве он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Точная повестка дня переговоров пока неизвестна, сообщает LIGA.net со ссылкой на собственные источники в офисе президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дадим Украине оружие" - сенаторы США предупредили Путина

"Будут обсуждать вопросы в сфере безопасности, энергетики, кибербезопасности и "Северного потока-2", - говорится в сообщении.

Темами переговоров также могут стать предоставление дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае вторжения РФ.

16 января Бленкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом готовность Вашингтона отреагировать на возможное вторжение России в Украину.

12 января Блинкен пообещал в случае провала дипломатических усилий относительно действий России усилить присутствие сил НАТО в прифронтовых государствах альянса и пообещал прибегнуть к экономическим мерам против Москвы и увеличить военную помощь Киеву.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Госсекретарь США едет в Украину с визитом - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Нацисты начали вывозить остарбайтеров: ловили даже детей

Самое читаемое
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 25029
Шевченко определился со своим будущим
Шевченко определился со своим будущим Просмотров: 15633
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 15399
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг Просмотров: 15291
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 9990
Политика
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
 2 Просмотров: 504
России отрицает эвакуацию своих дипломатов из Украины
России отрицает эвакуацию своих дипломатов из Украины 1 Просмотров: 612
Россия забирает своих дипломатов из Украины - NYT
Россия забирает своих дипломатов из Украины - NYT 1 Просмотров: 4374
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 6408
Директор ЦРУ тайно посетил Украину - СМИ
Директор ЦРУ тайно посетил Украину - СМИ 1 Просмотров: 1116
Больше всего комментируют
10
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
8
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
7
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
7
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Голосов: 1647
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть