Госсекретарь США едет в Украину с визитом - СМИ

Повестка дня переговоров пока неизвестна. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Бленкен прибудет 19 января в Украину с визитом. В Киеве он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Точная повестка дня переговоров пока неизвестна, сообщает LIGA.net со ссылкой на собственные источники в офисе президента.

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"Будут обсуждать вопросы в сфере безопасности, энергетики, кибербезопасности и "Северного потока-2", - говорится в сообщении.

Темами переговоров также могут стать предоставление дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае вторжения РФ.

16 января Бленкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом готовность Вашингтона отреагировать на возможное вторжение России в Украину. 12 января Блинкен пообещал в случае провала дипломатических усилий относительно действий России усилить присутствие сил НАТО в прифронтовых государствах альянса и пообещал прибегнуть к экономическим мерам против Москвы и увеличить военную помощь Киеву.