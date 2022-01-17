Имеем дело с миллионной армией РФ. Это реальная угроза – главнокомандующий ВСУ

Залужный заявил, что Украине не следует надеяться на военное вмешательство НАТО или помощь в виде военной техники. Фото: facebook.com/vzaluznyj

Россия может нарастить личный состав своего войска до миллиона военнослужащих и задействовать их в агрессии против Украины.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью "Укринформу".

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"Мне, как человеку военному, не нравится эта цифра в 100 тысяч. Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 тысяч, а через неделю – 780 тысяч. У Российской Федерации есть для этого все возможности. Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией Российской Федерации, которая сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих.

Сегодня я доводил наших партнеров по НАТО, что это не иллюзия, это реальная угроза. Следует учитывать, что нам противостоит государство-агрессор, у которого есть почти миллионное войско", - убежден Залужный.

Он отметил, что коллеги по НАТО обладают четким пониманием угроз со стороны России, это "позволяет им делать абсолютно верные оценки ситуации".

Россия уже несколько месяцев активно наращивает войска на границе с Украиной. На фоне разговоров о возможности полномасштабной войны Россия требует от НАТО гарантий безопасности, согласно которым Альянс должен отказаться от присоединения Украины. Согласно последним данным, Россия сконцентрировала в приграничных с Украиной регионах и аннексированном Крыму около 100 тыс. солдат.