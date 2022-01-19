"Угроза беспрецедентна" - Зеленский и Блинкен встретились

США - стратегический партнер Украины. Фото: @ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Для нас крайне важен ваш визит. Это еще раз подчеркивает мощную поддержку нашей независимости, суверенитета страны со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказал Зеленский, пишет "Інтерфакс-Україна".

Блинкен заявил, что его визит связан с просьбой президента США Джозефа Байдена подтвердить украинцам поддержку, которую предоставляет США Украине. А также "то, что сейчас как никогда все зависит от украинцев и ни от кого другого решить свое будущее".

Назвал скопление около 100 тыс. российских солдат у границ Украины "беспрецедентной угрозой Украине".

"Мы сказали Москве четко: если они выберут агрессию против Украины, это будет иметь серьезные последствия не только со стороны США, но и от Европы и других стран мира.

Такие встречи и консультации, как сегодня, которые будут у меня завтра в Берлине с вашими и нашими европейскими партнерами, обеспечат то, чтобы мы говорили одним голосом и выступали с одной позиции против Москвы", - заявил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коломойский - не на повестке дня: зачем Блинкен прилетел в Украину

По словам Блинкена, цель России - посеять раскол между странами.

"Мы не можем позволить им это сделать. Мы должны с вами действовать сообща, продолжить наше единство и усилить его. Оно важнее всего на данный момент, в частности, в случае агрессии России.

Украинцы показали, что при помощи друзей по всему миру они могут преодолеть любые препятствия", - сказал.

"Благодарю за действенную политическую и поддержку по безопасности от США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, никакого решения об Украине без Украины не будет", - написал Зеленский в Twitter.

РФ способна в любой момент снова напасть на Украину, заявили в Белом доме. Россия может нарастить личный состав своего войска до миллиона человек и задействовать их в агрессии против Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.