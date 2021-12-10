"Если вам пофиг на государство, то завтра будете на Колыме" - Фагот о тех, кто "вне политики"

Музыкант навещает украинских воинов на передовой.

Нельзя быть вне политики.

Об этом сказал вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта, известный как Фагот, в YouTube DOROTYE.

На вопрос "Может ли быть артист вне политики?" музыкант ответил:

"Никто не может быть вне политики. Оно все перемешано, это нужно осознать. Ты можешь говорить: "Я вне политики". Но это значит, что ты говоришь: "Я могу смотреть, но не хочу", - сказал Михайлюта.

По словам артиста, политика влияет на всех.

"Каждый влияет на каждого. Как можно говорить: "Да не страшно, что придут россияне и поубивают наших"? Если вам пофиг, какое государство, то вы завтра стопроцентно будете на Колыме", - сказал Фагот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорн рассказал, почему на восьмой год агрессии РФ продолжает развлекать россиян

Также музыкант рассказал, как их группа ездит на передовую к украинским воинам.

"И приятно, когда мне приходят отзывы: "Спасибо за поддержку, ваши деньги работают", - сказал.

Музыкант отметил, что не понимает фанатов российских музыкантов.

"Я не понимаю тех 15 тысяч человек, которые пришли на концерт Басты. Чувак, топящий за Крым, Путину лижет задницу. Вот как Басту сюда пустили? Я понимаю популярность, это мощная музыкальная единица, но у нас идет война. И он публично на стороне врага. Когда украинцы к нему приходят - я этого не понимаю. Кто эти люди? Пятая колонна? Потенциальные получатели российских паспортов?", - спросил Фагот.

3 декабря ТНМК презентовал альбом "Ватра Red". В октябре группа выпустила клип на песню "ПМ'ТЙ" ко Дню защитников и защитниц Украины.