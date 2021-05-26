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среда, 26 мая 2021 16:37

В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
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В Киеве открыли кафе с фамилией российского артиста Григория Лепса, который поддерживает агрессию РФ против Украины. Фото опубликовал в Telegram общественный деятель Сергей Стерненко.

Кафе появилось в Гидропарке.

"Leps bar", "Не только рюмка водки на столе! Григорий Лепс", - написано.

Григорий Лепс в 2014 году говорил об оккупации Крыма: "для России очень выгодно иметь Крым". А о президенте страны-агрессора РФ Владимире Путине сказал: "Если президент так решил, значит так тому и быть".

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Лепс внесен в базу сайта "Миротворец". В сентябре прошлого года он выступал в оккупированном Донецке на центральной площади города.

Такжевыступал в оккупированном Крыму. А в Москве принимал участие в концерте в поддержку оккупации полуострова.

В марте этого года прокуратура АР Крым и города Севастополя начала уголовное производство касательно 23 российских артистов, среди которых и Лепс. Они в мае 2018 года выступали на концерте по случаю открытия незаконно построенного Керченского моста из России в оккупированный полуостров.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Кабинет министров предложил Раде национальной безопасности и обороны ввести санкции против 11 российских артистов. Распоряжение правительство приняло на заседании в среду.

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