В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии

В Киеве открыли кафе с фамилией российского артиста Григория Лепса, который поддерживает агрессию РФ против Украины. Фото опубликовал в Telegram общественный деятель Сергей Стерненко.

Кафе появилось в Гидропарке.

"Leps bar", "Не только рюмка водки на столе! Григорий Лепс", - написано.

Григорий Лепс в 2014 году говорил об оккупации Крыма: "для России очень выгодно иметь Крым". А о президенте страны-агрессора РФ Владимире Путине сказал: "Если президент так решил, значит так тому и быть".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский артист, который топтался в оккупированных Крыму и Донецке, суется с гастролями

Лепс внесен в базу сайта "Миротворец". В сентябре прошлого года он выступал в оккупированном Донецке на центральной площади города.

Такжевыступал в оккупированном Крыму. А в Москве принимал участие в концерте в поддержку оккупации полуострова.

В марте этого года прокуратура АР Крым и города Севастополя начала уголовное производство касательно 23 российских артистов, среди которых и Лепс. Они в мае 2018 года выступали на концерте по случаю открытия незаконно построенного Керченского моста из России в оккупированный полуостров.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Кабинет министров предложил Раде национальной безопасности и обороны ввести санкции против 11 российских артистов. Распоряжение правительство приняло на заседании в среду.