Украина введет санкции против 11 российских артистов

Кабинет министров предложил Раде национальной безопасности и обороны ввести санкции против 11 российских артистов. Распоряжение правительство приняло на заседании в среду.

Речь идет о персональных специальных экономических и других ограничительных мерах касательно девяти российских актеров и двух певцов

Санкции на три года планируют применить к Владимиру Вдовиченкову, Жанне Эппле, Ольги Кабо, Дмитрию Орлову, Александру Петрову, Евгению Пронину, Анастасии Сланевской, Евгению Стычкину, Ярославу Сумишевскому, Павлу Трубинеру, Алексею Чадову.

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Санкции предусмотрены за умышленное и демонстративное нарушение правил въезда в оккупированный Россией Крым.

Указанные лица участвовали в съемках фильмов, спектаклях, кинофестивалях, проводили гастроли на территории временно оккупированного полуострова.

Предложения для СНБО внесены в месячный срок.

3 мая гражданин Российской Федерации Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста, сидел в ресторане в центре Киева. Российский артист, который выступал в оккупированном Крыму, планирует два концерта в Киеве - 25 и 26 июня.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.