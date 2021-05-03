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Баста, который топтался по оккупированному Крыму, сидит в ресторане на Крещатике - Стерненко

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Гражданин Российской Федерации Василий Вакуленко, известный под сценическим именем Баста, сидит в ресторане в центре Киева. Об этом сообщил в Facebook общественный активист Сергей Стерненко.

"Прямо сейчас в Киеве на Крещатике в ресторане Мокко сидит гражданин РФ Василий Вакуленко, он же Баста.

Басту пустили в страну несмотря на то, что он ранее посещал оккупированный Крым и участвовал в мероприятиях, которые пропагандируют его оккупацию.

Детали впоследствии", - сообщил Стерненко.

Между тем компания Karabas.com анонсирует два концерта Вакуленко в столице.

 

"Служба безопасности Украины, вы как там?", - Стерненко тегнул страницу СБУ в Facebook.

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В сентябре 2017 года СБУ сообщала Вакуленко о запрете въезда на территорию Украины. Он давал концерты в оккупированном Россией Крыму.

"Звони в полицию, пусть проверят документы подонка", "Баканову звонили касательно этого черта?", "Идет восьмой год война, визовый режим с рашей до сих пор не введен, вот и шныряют всякие", "Что-то вспомнились кадры, как недавно Познера грузины "встретили", - пишут пользователи Facebook.

Украинские пограничники пообещали должным образом "встретить" российского стендапера Ивана Абрамова, который гастролировал в оккупированном Россией Крыму.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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