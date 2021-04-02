Российского комика после его концертов в Крыму готовы "встретить" украинские пограничники

Иван Абрамов выступал в оккупированном Крыму и хочет провести концерты на территории Украины. Фото: lenta

Украинские пограничники пообещали должным образом "встретить" российского стендап-комика Ивана Абрамова, который собирается провести в Украине концерты.

Об этом говорится в представительстве президента Украины.

Отмечается, что Абрамов посещал Крым в обход украинского законодательства.

"Абрамов в августе 2019 года незаконно посещал временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, нарушая действующий порядок пересечения административной границы с временно оккупированным полуостровом. В открытых источниках информации являются сведения о сольном концерте Ивана Абрамова в Симферополе, который состоялся 11 августа 2019-го", - отметили в представительстве.

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Известно, что комик планирует провести концерты в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре.

"Все нарушители, незаконно посещают оккупированные территории, будут привлекаться к ответственности. Работу по их установке Государственная пограничная служба совместно с другими органами ведет постоянно. Мы благодарны всем, кто помогает разоблачать таких лиц. Информацию от Представительства президента в отношении этого гражданина мы получили, приведенные факты мы учтем во время мероприятий пограничного контроля, когда это лицо попытается пересечь государственную границу Украины на въезде", - прокомментировал пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко.

В Украину с концертами собираются российские стендап-исполнители, выступавшие в оккупированном Крыму.