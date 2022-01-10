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понедельник, 10 января 2022 12:33

Львовянина выгнали из заведения, потому что попросил не петь российские песни

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Львовянина выгнали из заведения, потому что попросил не петь российские песни
Юрий потребовал исполнять мораторий на российские песни. Фото: YouTube

Из львовского ночного клуба Split выгнали львовянина, который просил не петь российские поп-песни в караоке.

В развлекательных заведениях Львова действует мораторий на российские песни. Мужчина по имени Юрий рассказал о ситуации в видеообращении.

Он сделал замечание владельцам. Гостей попросил не петь песни Григория Лепса, поддерживающего оккупацию Крыма. В ответ его обматерили.

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"Ворвалась охрана и вывела меня из заведения. А русскоязычные туристы остались там и продолжили петь свои русскоязычные хиты", - рассказал Юрий.

Винницкий ресторан Pasta e Vino - Piazza Beatrice попал в языковой скандал. О ситуации написала в Facebook Юлия Рюхова. Официант отказался обслуживать ее с мужем на украинском. Сказал, что "это его конституционное право".

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