На оккупированном Донбассе есть более 200 мест, где пытают украинцев

На Донбассе уже установили около 200 так называемых "тюрем" боевиков.
"В этих местах на протяжении всего периода войны удерживали и продолжают удерживать украинцев", рассказал начальник департамента "военных преступлений" Офиса генпрокурора Юрий Рудь, сообщает "Интерфакс-Украина".
Через эти места прошло более 3,5 тысячи человек. Большинство из них подвергались пыткам и другим формам жестокого и бесчеловечного поведения.
Правоохранители расследуют более тысячи преступлений, связанных с незаконными заключениями и пытками на оккупированных территориях.
Подозрения объявили уже более 140 лицам, а в суд направили обвинительные акты в отношении 54 человек. Также он обратил внимание на наличие трех приговоров в отношении 17 человек.
"Это небольшое количество, но оно связано прежде всего с несовершенством Уголовно-процессуального законодательства относительно специального судебного разбирательства",
– пояснил Рудь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина инициирует экстрадицию беглого палача "Изоляции"
Украинские спецслужбы поймали в Киеве руководителя донецкой застенки "Изоляция" Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч".
"Изоляция" – тюрьма боевиков в Донецке на территории бывшего художественного центра.
Комментарии