На оккупированном Донбассе есть более 200 мест, где пытают украинцев

На Донбассе пытают украинцев. Фото: Комментарии

На Донбассе уже установили около 200 так называемых "тюрем" боевиков.

"В этих местах на протяжении всего периода войны удерживали и продолжают удерживать украинцев", рассказал начальник департамента "военных преступлений" Офиса генпрокурора Юрий Рудь, сообщает "Интерфакс-Украина".

Через эти места прошло более 3,5 тысячи человек. Большинство из них подвергались пыткам и другим формам жестокого и бесчеловечного поведения.

Правоохранители расследуют более тысячи преступлений, связанных с незаконными заключениями и пытками на оккупированных территориях.

Подозрения объявили уже более 140 лицам, а в суд направили обвинительные акты в отношении 54 человек. Также он обратил внимание на наличие трех приговоров в отношении 17 человек.

"Это небольшое количество, но оно связано прежде всего с несовершенством Уголовно-процессуального законодательства относительно специального судебного разбирательства",

– пояснил Рудь.

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Украинские спецслужбы поймали в Киеве руководителя донецкой застенки "Изоляция" Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч". "Изоляция" – тюрьма боевиков в Донецке на территории бывшего художественного центра.