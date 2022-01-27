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четверг, 27 января 2022 10:22

СБУ готовит материалы для санкций против телеканала "Наш" - СМИ

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СБУ готовит материалы для санкций против телеканала &quot;Наш&quot; - СМИ
Владельцем телеканала "Наш" является бывший "регионал", лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Фото: glavcom.ua

Служба безопасности Украины готовит документы для внесения в санкционный список телеканала "Наш", владельцем которого является бывший "регионал" Евгений Мураев.

Уже определенное время ведомство фиксирует все случаи антиукраинской пропаганды на упомянутом канале и готовит соответствующее представление в СНБО, пишет "Украинская правда" со ссылкой на анонимные источники в СБУ.

"Секретарь СНБО Алексей Данилов публично заявил, что они готовы рассматривать санкции против "Наш", как только получат представление от СБУ", - отметили в сообщении.

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По информации СМИ, СБУ проводила проверку и лично Мураева по поводу контактов с российской агентурой.

"Особенно активизировались после публикации в братских СМИ "плана РФ", где Мураева называли кандидатом на пост марионеточного правительства в случае оккупации Россией Украины", - отметили в УП.

Пока стойкой агентурной привязки Мураева к РФ не нашли, утверждает СМИ.

22 января министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Российская Федерация хочет привести к руководству в Украине прокремлевское лицо и что Кремль рассматривает кандидатуру Евгения Мураева.

У США есть похожие с Великобританией данные о планах Москвы, сообщила американская телекомпания CNN.

Мураев назвал заявление британского МИД "глупостью".

В прошлом году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал "Наш" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды.

Также регулятор штрафовал телеканал за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины.

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