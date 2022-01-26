Егорова заявила о "поддержке" Путина - сети пишут Баканову

Телеведущая Снежана Егорова заявила, что поддерживает президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.
Об этом написала в Facebook.
"Я поддерживаю Владимира ПУТИНА!!! И пусть эта таблетка от безумия очистит ВАШ МОЗГ от темной стороны Сознания!!!", - заявила.
В комментариях пользователи соцсети посоветовали Егоровой "закусить и держать руки подальше от телефона".
Также пишут:
"Она уже давно ватная во всю голову. Они с Мухарским из-за этого и разошлись"
"Так пиз**й в рассею!!!"
"Вали в рашку, я тебе денег на карту даже скину".
Отметили в комментариях СБУ, которую возглавляет друг президента Иван Баканов.
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В прошлом году проект "Рагу.лі" назвал Егорову "рагулихой года".
В позапрошлом году назвала cелюками и рагулями людей, которые готовы отдать жизнь за свою страну. Военных она сравнила с наркоманами, "которые за дозу готовы продать жизни".
Также хвалила белорусского диктатора Александра Лукашенко.
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