Егорова заявила о "поддержке" Путина - сети пишут Баканову

Егорова оскорбительно высказывалась об украинцах, военных.

Телеведущая Снежана Егорова заявила, что поддерживает президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Об этом написала в Facebook.

"Я поддерживаю Владимира ПУТИНА!!! И пусть эта таблетка от безумия очистит ВАШ МОЗГ от темной стороны Сознания!!!", - заявила.

В комментариях пользователи соцсети посоветовали Егоровой "закусить и держать руки подальше от телефона".

Также пишут:

"Она уже давно ватная во всю голову. Они с Мухарским из-за этого и разошлись"

"Так пиз**й в рассею!!!"

"Вали в рашку, я тебе денег на карту даже скину".

Отметили в комментариях СБУ, которую возглавляет друг президента Иван Баканов.

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В прошлом году проект "Рагу.лі" назвал Егорову "рагулихой года".

В позапрошлом году назвала cелюками и рагулями людей, которые готовы отдать жизнь за свою страну. Военных она сравнила с наркоманами, "которые за дозу готовы продать жизни". Также хвалила белорусского диктатора Александра Лукашенко.