Назвали рагуля и рагулиху года

Кроме Потапа и Егоровы премию проекту "Рагу.лі" получил Медведчук.

Рагулихой 2020 года в Украине стала телеведущая Снежана Егорова. Об этом сообщила автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко.

"Мы проводили голосования за "Рагуля года" и "Рагулиху года". Рагулиха года - это Снежана Егорова. В Facebook Снежана набрала 749 голосов. Ирина Верещук (народный депутат от "Слуга народа". - Gazeta.ua) - на 2-м месте - 405. в Instagram за Снежану тоже процентно проголосовали больше всего людей, в Telegram - 65 процентов. 13 процентов - за Лукаш (бывшая "регионалка", министр юстиции в правительстве Азарова. - Gazeta.ua). И в Twitter 274 человека проголосовали за Снежану и вдвое меньше за Лукаш", - рассказала Мыкытенко.

"У нее Пушкин и Онегин (роман Пушкина. - Gazeta.ua) - это авторы, которых она читает. Очевидно, Снежана пытается проникнуть в "русский мир". "Русский мир" в нее не проникает", - сказала журналистка.

В прошлом году в августе Егорова назвала людей, которые готовы отдать жизнь за свою страну, "cелюкамы и рагулями".

"Наш победитель "Рагуля года", поздравляем и желаем ему больших творческих успехов, чтобы в следующем году он тоже смог претендовать на главную победу", - сказала журналистка о Потапа.

В прошлом году артист собирался сотрудничать с российской телеведущей, поклонницей оккупации Крыма и фанаткой президента страны-агрессора Путина Ольгой Бузовой.

"У Потапа была большая "соревновательная борьба" с Медведчуком (нардеп от ОПЗЖ, кум Путина. - Gazeta.ua). Если брать голосования в Instagram и Twitter - победил Потап, а в Telegram и Facebook - победил Медведчук. Медведчук тоже получает премию года, как враг Украины. Надо разделять: Потап - рагуль года, Егорова - рагулиха, а Медведчук просто враг Украины", - сказала Мыкытенко.

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Проект "Рагу.лі" действует более 11 лет. В блоге журналистка Татьяна Мыкытенко рассказывает о безвкусице политиков и не только. Проект имеет страницу в Facebook.