Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться

Музыкальный продюсер Потап, который в июле получил звание заслуженного артиста Украины, собирается сотрудничать с российской оккупанткой Ольгой Бузовой. Об этом в видеоблоге рассказал общественный деятель Сергей Стерненко.

Потап и его группа Mozgi собрались записать песню. "Мне понравилась Бузова", - сказал Потап.

Бузова является фанаткой президента страны-агрессора Владимира Путина. А еще она выступает в оккупированном Россией Крыму, публикует видео, где радуется памятнику оккупантам на полуострове.

"Интересно, а Потап с Бузовой споет об этом памятнике?" - спрашивает Стерненко и напоминает, что многие украинцы были вынуждены покинуть Крым, потому что их там преследуют. Преследуют крымских татар.

"Это будет фичеринг, который будет в листе нашего альбома "Kyiv Style", - говорит Потап.

"Нет, Потап. Записывать совместную песню с Бузовой, которая поддерживает оккупацию части твоей страны, это не "Kyiv Style". Это Москва, лапти и балалайка стайл.

Единственное, что он немного не учел, так это то, что в нашей стране уже 7-й год продолжается российско-украинская война", - говорит Стерненко.

Также Стерненко опубликовал переписку с Потаптом в Instagram. В ней артист попытался отшутиться.

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7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.