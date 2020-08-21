"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных

Егорова удивила зрителей заявлением. Фото: Undelete

Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала cелюкамы и рагулями людей, которые готовы отдать жизнь за свою страну.

Военных она сравнила с наркоманами, "которые за дозу готовы продать жизнь", сообщает НВ.

Заявления сделала в интервью Youtube-канала Прямо_talk. Комментарии к видео на канале отключены.

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"Эти герои, которые вылезли непонятно откуда, мужики, которые говорят на суржике и готовы свою жизнь отдать. Жизнь какую? Какая ничего из себя не представляет?" - сказала ведущая.

Она считает, что "эти люди никогда ничему не учились, не вкладывались и не стремились ни к чему, поэтому они просто готовы пожертвовать своей жизнью".

Украинская ведущая Снежана Егорова решила поделиться личным. 47-летняя звезда на странице в Facebook объявила, что заручилась. Имя жениха пока неизвестно.