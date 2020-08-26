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среда, 26 августа 2020 07:53

Снежана Егорова записала новое скандальное видео

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Снежана Егорова записала новое скандальное видео
Телеведущая Снежана Егорова в новом видео раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского и похвалила президента Беларуси Александра Лукашенка. Фото: УНИАН

Телеведущая Снежана Егорова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского и похвалила президента Беларуси Александра Лукашенко.

Зеленского обвинили в том, что он нивелирует значение 9 мая. Поэтому праздник уже не такой, каким он был раньше. Заявила, что Зеленский обещал остановить медицинскую реформу Ульяны Супрун, но так этого и не сделал. Теперь в стране закрываются больницы, тубдиспансеры и из психиатрических больниц выпускают пациентов. Об этом она рассказала в своем стриме.

Телеведущая отметила, что чувствует глубокое уважение к действующему президенту Беларуси, вопреки тому, что его действия достаточно спорны.

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"Можно было быть не таким жестким, можно было быть не таким упрямым, можно было быть как-то честнее. Но в любом случае, Александр Лукашенко положил свою жизнь в создание и процветание страны, которая находится у нас под боком", - заявила Егорова .

Она также подчеркнула, что пока в Беларуси есть больницы, дороги и предприятия, которые работают. При этом она призвала Зеленского не давать оценки действиям более опытного Лукашенко.

Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала cелюкамы и рагулями людей, которые готовы отдать жизнь за свою страну. Военных она сравнила с наркоманами, "которые за дозу готовы продать жизни". Заявления сделала в интервью Youtube-канала Прямо_talk.

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