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воскресенье, 23 января 2022 13:34

Бывший "регионал" Мураев хочет извинений от Великобритании

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Бывший &quot;регионал&quot; Мураев хочет извинений от Великобритании
Мураев являлся членом Партии регионов.

Бывший народный депутат, "регионал", владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев, хочет извинения от Великобритании, которая сообщила, что Кремль рассматривает его руководителем Украины в случае оккупации.

Комментарий экс-нардепа опубликовала "Українська правда"

Мураев заявил, что ему запрещен въезд в РФ, и он не поддерживает связи с российской стороной.

"Это какая-то глупость. Мне уже четыре года запрещен въезд в Россию. Если бы у меня были активы в России, они были бы заморожены, хотя у меня там никогда не было ничего. Вы можете посмотреть изложенную мною программу – у нас с ними разное видение развития страны", - сказал.

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Назвал информацию британцев "непрофессионализмом".

"Я считаю, что та информация, которую мы сейчас видим - это непрофессионализм. Поэтому я надеюсь на извинения", - заявил.

Также заявил о "нейтральном внеблоковом статусе" и "освобождении от внешнего управления", а от ассоциации с ЕС "вообще отказаться".

Евгений Мураев в парламенте прошлого созыва входил во фракцию "Оппозиционный Блок". Избирался по округу в Харьковской области. Являлся членом Партии регионов, когда избирался в ВР седьмого созыва. Голосовал за "диктаторские законы".

22 января Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Российская Федерация хочет привести к руководству в Украине прокремлевское лицо и что Кремль рассматривает кандидатуру Мураева.

США имеют похожие с Великобританией данные о планах Москвы, сообщила американская телекомпания CNN.

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