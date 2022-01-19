Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским

Блинкен прилетел не для шантажа, говорит эксперт. Фото: president.gov.ua

Визит в Украину государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена свидетельствует, что есть реальная угроза масштабного вторжения РФ.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Михаил Басараб.

"Визиты в Украину представителей американских спецслужб, сенаторов, а теперь и госсекретаря, предоставление британцами противотанковых вооружений, вся эта активизация говорит, что угроза более масштабной войны между Украиной и Россией - не выдумка. Такой сценарий имеет достаточно высокую вероятность и американцы и британцы владеют соответствующими разведданными", - говорит эксперт.

Во-вторых, такие визиты показывают, кто реальный союзник Украины.

"Досадно, что американцы и британцы до сих пор не являются участниками переговорного процесса по так называемому мирному урегулированию с Москвой. В "нормандском формате" есть только Франция и Германия, которые и близко не готовы к такой помощи, которую уже оказывают Америка и Великобритания", - говорит политолог.

В общении с украинским руководством повестка дня США неизменна.

"Стоят вопросы и завершение судебной реформы, и настоящая борьба с олигархами, а не выборочная, которой занимается Зеленский, и вопрос Коломойского отдельно. Но наверняка не с этими вопросами Блинкен и сенаторы, прилетают в Украину сейчас. Эти вопросы сейчас - второстепенные.

Американцы в момент возможного более масштабного вторжения РФ не будут начинать дебаты о темах, место которым немного в другое время. Не в эти дни точно. Не будет шантажа, мол, делайте то-то и то-то, потому что поддержку не окажем.

Сейчас критический момент не только для Украины, но и для мирового порядка. Фактически речь идет о большой континентальной войне, которая будет иметь последствия для всей планеты", - говорит Михаил Басараб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выжить во время массированного нападения врага. Самое интересное в журнале "Країна""

На языке ультиматумов США сейчас говорят с Москвой.

"Говорят, что будет ждать россиян в случае дальнейшего произвола. Сообщают руководству РФ о последствиях в случае неадекватных действий. Россия критически зависит от США, Запада в целом.

В руках Запада - ключ от будущего России. Речь идет о технологиях, финансах, военно-промышленном комплексе, экспорте газа и нефти. Крупнейшими покупателями российских углеводородов являются государства Европы, НАТО. Вплоть до личного состояния, денег, поместий, бизнеса, российских клептократов. РФ гораздо больше зависит от Запада, чем наоборот", - объясняет эксперт.

Кремль, тем временем, распространяет пропаганду, что Украину никто не ждет в НАТО.

"Хотят убедить украинцев, что Украина на этой планете одинока, никто нам помогать не будет и нужно дружить только с Россией. Еще коммунисты, о которых мы, слава Богу, забыли как о партии, в 1990-х говорили: альтернативы дружбе с Москвой нет. С тех пор Кремль ничего нового не придумал и продолжает пропагандировать то же самое", - отметил политолог.

Украинцы должны четко понимать - где друзья, а где враги.

"Действия России наносят нам вред. Запад помогает. Хотелось бы, чтобы поддержка была больше и выразительнее, но очевидно, откуда поступает вред, а откуда помощь.

Поэтому должны четко понимать - где наши друзья, а где враги. У нас нет другой альтернативы, как укреплять союзнические отношения с западными странами и рассматривать Россию как враждебное государство", - резюмирует Михаил Басараб.

Энтони Блинкен прибыл в Киев утром 19 января. Перед этим говорил по телефону с Кремлем. На минувшей неделе Украину посещал директор ЦРУ Билл Бернс, сообщали американские СМИ.