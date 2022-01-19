Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину

Утром 19 января государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл в Киев с рабочим визитом.

Об этом сообщило агентство AFP.

Автор: twitter.com/jmhansler Энтони Блинкен уже в Украине

"Блинкен прибыл в Украину, чтобы выразить поддержку (Киеву. - Gazeta.ua) в связи с ростом опасений по поводу российского вторжения", - говорится в сообщении.

В Киеве Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Вероятней всего, они будут обсуждать вопросы безопасности, энергетики, кибербезопасности и "Северного потока-2".

Темами переговоров также могут быть предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае вторжения России.

После Украины Энтони Блинкен посетит Берлин. Встретится с главой немецкой дипломатии Анналеной Бербок и проведет переговоры с представителями стран Трансатлантического четырехугольника (США, Великобритания, Франция и Германия). 21 января Блинкен встретится в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Темой всех переговоров станут агрессия РФ против Украины и дестабилизация безопасности во всем регионе. Союзники также будут обсуждать санкции, которые могут остановить агрессора.