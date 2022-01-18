Директор ЦРУ тайно посетил Украину – СМИ

Директор ЦРУ Билл Бернс посетил Украину. Фото: Reuters

Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс с рабочим визитом посетил Украину. Это было на прошлой неделе. ЦРУ придерживается давней политики не комментировать и не объявлять о поездках своего директора публично.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

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Глава ЦРУ встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили "текущую ситуацию и усилия по деэскалации напряженности".

Бернс также "проконсультировался с коллегами по разведке из-за опасений дальнейшего вторжения России в Украину".

"Они обсудили текущие оценки рисков для Украины", – говорится в сообщении.

В декабре прошлого года Уильям Бернс заявил, что у разведывательных служб Соединенных Штатов Америки нет уверенности, что Россия намерена совершить нападение на Украину. Однако Бернс не стал бы недооценивать Путина. Осенью Бернс посетил Москву. Он выразил опасения США по поводу того, что Россия "близка к тому", чтобы использовать экспорт газа как рычаг давления. В то время как Украина и другие европейские страны, по прогнозам, могут зимой столкнуться с энергетическим кризисом.