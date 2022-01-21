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Российские оккупанты на Донбассе стреляли из минометов и гранатометов - украинские воины ответили

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Российские оккупанты на Донбассе стреляли из минометов и гранатометов - украинские воины ответили
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. Фото: Facebook.com/pressjfo.news

Российские оккупационные войска на Донбассе четырежды нарушали режим прекращения огня и использовали беспилотник, пересекавший линию столкновения.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

В сторону поселка Опытное в Донецкой области вооруженные формирования РФ стреляли из минометов калибра 120 мм.

В направлении поселка Екатериновка враг вёл огонь из противотанковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 стреляли из минометов калибра 82 мм.

Недалеко от города Марьинка в Донецкой области противник обстреливал позиции украинских войск из противотанковых гранатометов.

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В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

На 7 часов утра, 21 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.

Угроза масштабного вторжения России не является критической до сих пор, но выше месяца назад. В то же время угроза эскалации на Донбассе самая высокая с 2015 года, сказал народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

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