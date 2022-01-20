Война касается не только Украины, потому что российская угроза стала глобальной - эксперт

Военные учения русской армии близ Ростова, у украинской границы, 12 января / Reuters

Российский диктатор Владимир Путин хочет быть мировым лидером и делить мир на сферы влияния, угрожая великой войной с Украиной. Западные лидеры приезжают в Киев, а также в Москву во избежание войны, не идя на бессмысленные ультиматумы Кремля. Об этом и многом другом в интервью Gazeta.ua рассказал военный эксперт Михаил Самусь.

"Москва дальше демонстративно и настойчиво добивается своего – разделения мира на сферы влияния, пересмотра мирового порядка. – говорит эксперт. – Для этого стягивает войска и угрожает Украине, а Запад идет на новые раунды переговоров. Кремль добивается повышения своего статуса, что для Путина важно. Чтобы он считался одним из ведущих политиков мира. Чтобы Россия вернула себе роль СССР в мире. Чтобы с Москвой считались, с ее требованиями".

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Также Михаил Самусь объяснил, что в случае возможного конфликта пострадают не только Украина и Россия, но и целая Европа и, возможно, мир, поэтому западные лидеры заинтересованы остановить Путина ради собственных интересов.

"Война касается не только Украины, но также западных партнеров, потому что российская угроза стала глобальной. Поэтому эти визиты западных представителей проходят не только в Киев. Из нашей столицы они летят в Москву, а затем в Брюссель и другие западные столицы. Это связано с тем, что западные политики поняли, что вероятность нападения Путина на Украину очень высока, и это может затронуть также их интересы. У нас украиноцентрический подход. Но, прежде всего, западные политики пытаются достичь учета своих интересов в возможном конфликте. Или избежать его, чтобы национальные интересы их стран не пострадали", – сказал эксперт.

Чехия готова предоставить Украине помощь в защите от российской агрессии. Сейчас между всеми пятью партиями, входящими в коалицию чешского правительства, пришли к консенсусу по этому поводу.