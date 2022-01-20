Война касается не только Украины, потому что российская угроза стала глобальной - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 3105
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
Просмотров: 1737
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 1746
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1485
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 522
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
1 Просмотров: 657
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Просмотров: 693
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Просмотров: 1899
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Просмотров: 1017
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
1 Просмотров: 61269
Фото
Все фото
4
5
8
12
8
Канада направила в Черное море фрегат &quot;Монреаль&quot;
Канада направила в Черное море фрегат "Монреаль"
Масштабная авария с пострадавшими: в Чехии столкнулись 40 автомобилей
Масштабная авария с пострадавшими: в Чехии столкнулись 40 автомобилей
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото &quot;дворца Путина&quot;
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото "дворца Путина"
Пустыню Сахару покрыло снегом: фото редкого явления
Пустыню Сахару покрыло снегом: фото редкого явления
Видео
Все видео
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Назарбаев обратился к казахам
Назарбаев обратился к казахам
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 4410
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1899
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5031
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 января 2022
Просмотров: 126
Заметіль
За краєм моєї землі, де ще недавно стояв ліс, починається порожня, рівна, утрамбована бульдозерами незатишна піщана площина, що тягнеться на захід до ...
пятница, 21 января 2022 07:15

Война касается не только Украины, потому что российская угроза стала глобальной - эксперт

  Комментировать
Война касается не только Украины, потому что российская угроза стала глобальной - эксперт
Военные учения русской армии близ Ростова, у украинской границы, 12 января / Reuters

Российский диктатор Владимир Путин хочет быть мировым лидером и делить мир на сферы влияния, угрожая великой войной с Украиной. Западные лидеры приезжают в Киев, а также в Москву во избежание войны, не идя на бессмысленные ультиматумы Кремля. Об этом и многом другом в интервью Gazeta.ua рассказал военный эксперт Михаил Самусь.

"Москва дальше демонстративно и настойчиво добивается своего – разделения мира на сферы влияния, пересмотра мирового порядка. – говорит эксперт. – Для этого стягивает войска и угрожает Украине, а Запад идет на новые раунды переговоров. Кремль добивается повышения своего статуса, что для Путина важно. Чтобы он считался одним из ведущих политиков мира. Чтобы Россия вернула себе роль СССР в мире. Чтобы с Москвой считались, с ее требованиями".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США могут нанести ответный удар на кибератаки РФ против Украины

Также Михаил Самусь объяснил, что в случае возможного конфликта пострадают не только Украина и Россия, но и целая Европа и, возможно, мир, поэтому западные лидеры заинтересованы остановить Путина ради собственных интересов.

"Война касается не только Украины, но также западных партнеров, потому что российская угроза стала глобальной. Поэтому эти визиты западных представителей проходят не только в Киев. Из нашей столицы они летят в Москву, а затем в Брюссель и другие западные столицы. Это связано с тем, что западные политики поняли, что вероятность нападения Путина на Украину очень высока, и это может затронуть также их интересы. У нас украиноцентрический подход. Но, прежде всего, западные политики пытаются достичь учета своих интересов в возможном конфликте. Или избежать его, чтобы национальные интересы их стран не пострадали", – сказал эксперт.

Чехия готова предоставить Украине помощь в защите от российской агрессии. Сейчас между всеми пятью партиями, входящими в коалицию чешского правительства, пришли к консенсусу по этому поводу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Война касается не только Украины, потому что российская угроза стала глобальной - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Впервые казнили короля: толпа радостно кричала

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 1 Просмотров: 61287
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
15
 1 Просмотров: 29142
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
5
 1 Просмотров: 18855
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 3 Просмотров: 10404
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель Просмотров: 9567
Мир
Испания поддержала Украину и направила корабли в Черное море
Испания поддержала Украину и направила корабли в Черное море Просмотров: 504
"После пешей прогулки по горам" - Зеленский выложил фото с Дудой
"После пешей прогулки по горам" - Зеленский выложил фото с Дудой Просмотров: 594
Великобритания думает отправить сотни военных в близкие к Украине страны
Великобритания думает отправить сотни военных в близкие к Украине страны Просмотров: 126
США выдвинули обвинения против белорусских госслужащих за задержку самолета с оппозиционером Протасевичем
США выдвинули обвинения против белорусских госслужащих за задержку самолета с оппозиционером Протасевичем Просмотров: 99
Ресторан принимал вместо Covid-сертификатов фотографии собак
Ресторан принимал вместо Covid-сертификатов фотографии собак Просмотров: 180
Больше всего комментируют
9
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
7
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
4
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
3
"Уже легче, чем позавчера" – Порошенко пришел на суд
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
Голосов: 567
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть