Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин

Украинский военный наблюдает за позициями на Донбассе. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Угроза масштабного вторжения России не является критической до сих пор, но выше, чем месяц назад. В то же время угроза эскалации на Донбассе самая высокая с 2015 года, а аннексия ОРДЛО – маловероятна.

Такое мнение высказал народный депутат Сергей Рахманин в эфире телеканала ICTV 17 января.

"Вероятнее вариант – воинские части, которые дислоцируются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, легализуют и присвоят им статус псевдомиротворцев. И таким образом будут демонстрировать свое присутствие как средство дополнительного давления", – сказал Рахманин в программе "Свобода слова".

Он отметил, что Украине не нужно паниковать, но нужно быть в полной боевой готовности.

"Я не знаю, что хуже: Байден с Путиным договорится или наоборот. Лучший способ не ждать договоренности, а готовиться самим. Сохранять спокойствие – не значит ничего не делать. А искать политико-дипломатический путь – не значит не готовиться к войне.

Лукашенко и РФ заявляют о проведении учений вокруг наших границ. А что нам мешает проводить учения? У президента есть возможность совершить так называемый призыв резервистов первой очереди без объявления мобилизации. Под предлогом учений это можно делать", - добавил Рахманин.

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Нардеп также считает, что нынешняя помощь стран НАТО не является критической и следует требовать более качественной поддержки.

"У нас есть проблема в более широких и сложных вещах. Средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, систем ПВО, вертолеты – хотя бы те 18, которые американцы закупали для Афганистана и у них остались. Учитывая споры между Байденом и Путиным сейчас у нас есть шанс требовать более качественной помощи от стран НАТО", – отметил политик.

Также Рахманин прокомментировал вручение подозрения в госизмене пятому президенту Петру Порошенко. По мнению нардепа, это лишь обострило внутреннее противостояние в стране, и от этого выигрывает только Путин.

Администрация Джо Байдена располагает данными от американской разведки, указывающими, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе. Они "под чужим флагом" должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину.