Разведка США располагает данными, что Россия подготовила провокации, чтобы начать нападение

 
Ексклюзивы
1/5
"О боже, афганцы! Мы боимся терактов" - как в Украине живут беженцы из Афганистана
"О боже, афганцы! Мы боимся терактов" - как в Украине живут беженцы из Афганистана
Просмотров: 468
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1422
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 3186
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 891
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 603
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4581
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3 Просмотров: 1161
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2601
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3474
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 891
Фото
Все фото
7
3
3
3
4
Украинские военные уничтожили &quot;технику&quot; врага у админграницы с оккупированным Крымом
Украинские военные уничтожили "технику" врага у админграницы с оккупированным Крымом
Ему было всего 23: на Донбассе погиб Илья Супрун
Ему было всего 23: на Донбассе погиб Илья Супрун
Троих боевиков заочно приговорили к заключению
Троих боевиков заочно приговорили к заключению
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Видео
Все видео
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 819
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 666
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 378
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4995
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
14 января 2022
1 Просмотров: 108
Сюжет
Жаль, звичайно. Я цього боксера раніше неабияк шанував. Та й настрою шкода, з яким сидів у кафешці й подумки підбивав сякі-такі підсумки. Політична ...
пятница, 14 января 2022 19:18

Разведка США располагает данными, что Россия подготовила провокации, чтобы начать нападение

  Комментировать
Разведка США располагает данными, что Россия подготовила провокации, чтобы начать нападение
Российский танк во время учений у Ростовской области возле украинских границ / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена располагает данными от американской разведки, указывающими, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе.

Они под чужим флагом должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину. Об этом пишет CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО не позволит России шантажировать себя - министр обороны Германии

По данным разведки, группа подготовлена ​​к боям в городских условиях и использованию взрывчатки. Вероятно, она должна осуществить акт саботажа против российских боевиков ДНР или ЛНР, а затем обвинить в этом Запад и Украину. Провокация ожидается за несколько недель до военного вторжения.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан намекнул на эти разведданные на брифинге с журналистами в четверг, 13 января.

"Наша разведка располагает информацией, что Россия закладывает основание, чтобы иметь возможность сфабриковать повод для вторжения. Мы видели этот план действий в 2014 году. Они снова готовят это. Наша администрация будет иметь дополнительные подробности, чтобы поделиться ими с прессой в течение следующих 24 часов. Рассматриваем это как потенциальное создание повода для вторжения", – сказал он.

О подготовке провокаций по России сообщила также разведка Минобороны Украины. По ее данным, российские подразделения и его сателлиты уже получили соответствующие распоряжения. При этом провокации ожидаются в непризнанном молдавском Приднестровье, в населенном пункте Колбасна, где расположены силы оперативной группы войск России.

В настоящее время у границ Украины россияне собрали около 100 тыс. военных. По данным западных СМИ их численность увеличат до 175 тыс. 11 января The New York Times сообщила, что Россия перебрасывает в границу с Украиной боевые и транспортные вертолеты.

По данным разведок и СМИ, вторжение может начаться между серединой января и серединой февраля.

У российской армии недостаточно грузовиков, чтобы быстро победить Украину. Об этом говорится в материале американского Forbes.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разведка США располагает данными, что Россия подготовила провокации, чтобы начать нападение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Нашли ценную скульптуру на месте дома Нерона

Самое читаемое
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот "нюдсочетверг"
11
 Просмотров: 17254
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
6
 Просмотров: 14337
&quot;Бойтесь и ждите худшего&quot; - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины
"Бойтесь и ждите худшего" - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины Просмотров: 7452
Русский язык, ни слова об Ермаке, &quot;мочить&quot; оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале &quot;слуги&quot;
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги" 6 Просмотров: 6805
63-летняя Мадонна в халате от Versace и изодранных чулках посветила интимными местами
63-летняя Мадонна в халате от Versace и изодранных чулках посветила интимными местами
8
 Просмотров: 6426
Донбасс
Главы МИД Франции и Германии поедут на линию фронта в Донбассе
Главы МИД Франции и Германии поедут на линию фронта в Донбассе Просмотров: 144
Россия начала проверку боеготовности на Донбассе
Россия начала проверку боеготовности на Донбассе Просмотров: 558
Россия стянула в Крым противотанковые ракетные комплексы
Россия стянула в Крым противотанковые ракетные комплексы Просмотров: 441
Военный из Львовской области семь лет не выходит на связь
Военный из Львовской области семь лет не выходит на связь Просмотров: 1332
Назвали имя погибшего на Донбассе воина
Назвали имя погибшего на Донбассе воина Просмотров: 504
Больше всего комментируют
6
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги"
5
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
4
"Всем было все равно" - эксперт по кибербезопасности прокомментировал атаку на правительственные сайты
3
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3
"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление
Голосов: 12254
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть