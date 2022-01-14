Разведка США располагает данными, что Россия подготовила провокации, чтобы начать нападение

Российский танк во время учений у Ростовской области возле украинских границ / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена располагает данными от американской разведки, указывающими, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе.

Они под чужим флагом должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину. Об этом пишет CNN.

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По данным разведки, группа подготовлена ​​к боям в городских условиях и использованию взрывчатки. Вероятно, она должна осуществить акт саботажа против российских боевиков ДНР или ЛНР, а затем обвинить в этом Запад и Украину. Провокация ожидается за несколько недель до военного вторжения.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан намекнул на эти разведданные на брифинге с журналистами в четверг, 13 января.

"Наша разведка располагает информацией, что Россия закладывает основание, чтобы иметь возможность сфабриковать повод для вторжения. Мы видели этот план действий в 2014 году. Они снова готовят это. Наша администрация будет иметь дополнительные подробности, чтобы поделиться ими с прессой в течение следующих 24 часов. Рассматриваем это как потенциальное создание повода для вторжения", – сказал он.

О подготовке провокаций по России сообщила также разведка Минобороны Украины. По ее данным, российские подразделения и его сателлиты уже получили соответствующие распоряжения. При этом провокации ожидаются в непризнанном молдавском Приднестровье, в населенном пункте Колбасна, где расположены силы оперативной группы войск России.

В настоящее время у границ Украины россияне собрали около 100 тыс. военных. По данным западных СМИ их численность увеличат до 175 тыс. 11 января The New York Times сообщила, что Россия перебрасывает в границу с Украиной боевые и транспортные вертолеты.

По данным разведок и СМИ, вторжение может начаться между серединой января и серединой февраля.

У российской армии недостаточно грузовиков, чтобы быстро победить Украину. Об этом говорится в материале американского Forbes.