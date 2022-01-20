Кремль хочет сменить власть в Украине - Резников

Масштабное вторжение РФ в Украину станет катастрофой для всей Европы, сказал министр. Фото: Министерство обороны

Россия начала кампанию по дестабилизации в Украине, что является составной частью гибридной войны.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью BBC.

"Главная цель Кремля – устроить хаос в украинских городах и попытаться изменить политическую власть в нашей стране", – сказал Резников.

Касательно вероятности масштабного военного наступления, министр сказал, что "в Кремле еще не приняли решение".

"Украинская армия насчитывает 261 тысячу человек, у нас есть возможность организовать силы территориальной обороны численностью 130 тысяч, у нас 400 тысяч ветеранов украинско-российской войны", - сказал.

На замечание британского журналиста, что "Россия имеет в 5 раз больше солдат и танков, ее авиация в 13 раз превышает вашу, а ее морские силы превышают ваши в 16 раз", министр сказал, что потери будут катастрофическими. Но не только для Украины.

"Это будет катастрофа не только для Украины, это будет катастрофа для Европы, поскольку, вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей", - заявил.

Впрочем, по словам министра, вторжение будет "очень и очень тяжелым для россиян".

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На гибридные угрозы России должен быть ответ от Украины и ее партнеров. Среди таких ответов, по словам Резникова, могут оказаться экономические санкции.

"И это нужно сделать до вторжения, а не после. И мы можем остановить их и сдерживать", – сказал.

Среди таких санкций он назвал заморозку "огромных состояний российских олигархов, принадлежащих к ближайшему окружению президента России".

"Официальные финансовые агентства стран Европы и США могли бы показать им, что заморозить счета с их состояниями - очень просто", - отметил.

Западные партнеры Украины уже должны увидеть, что тактика "не провоцируй россиян" не сработала - так же, как и на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Украина так и не смогла получить четкой перспективы членства.

"После этого было вторжение в Грузию, дело в Солсбери, Крым и восточная Украина. Думаю, это и есть ответ. Они воюют не с Украиной, они воюют с НАТО и с цивилизованным миром", - сказал Резников.

Он возразил возможность отказа Украины от членства в НАТО как компромисс с Россией.

"Если вы почитаете нашу Конституцию, увидите, что у нас есть об этом статья. Как юрист напомню, что это основной закон страны. И в Конституции Украины прописано, что членство в НАТО является нашей целью. И мы к этому стремимся", - заявил министр.

19 января в Украину прилетал государственный секретарь США Энтони Блинкен, встретился с президентом Владимиром Зеленским. Скопление российских солдат у границ Украины американский чиновник назвал "беспрецедентной угрозой". Зеленский призвал украинцев не паниковать. Россия может нарастить личный состав своего войска до миллиона человек и задействовать их в агрессии против Украины, сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.