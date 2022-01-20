Кремль хочет сменить власть в Украине - Резников

 
Ексклюзивы
1/5
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: Киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: Киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 558
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 189
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 441
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Просмотров: 1026
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Просмотров: 684
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Просмотров: 28804
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
3 Просмотров: 1971
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
2 Просмотров: 6606
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 3519
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
15
7
9
15
12
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
&quot;Зелю прочь!&quot; и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
&quot;Володя, мы к тебе идем!&quot; - сотни людей двинулись на протест к Офису президента
"Володя, мы к тебе идем!" - сотни людей двинулись на протест к Офису президента
Видео
Все видео
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"Угроза беспрецедентна" - Зеленский и Блинкен встретились
"Угроза беспрецедентна" - Зеленский и Блинкен встретились
Порошенко избрали меру пресечения
Порошенко избрали меру пресечения
"Уже легче, чем позавчера" – Порошенко пришел на суд
"Уже легче, чем позавчера" – Порошенко пришел на суд
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 3510
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1854
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4995
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
19 января 2022
Просмотров: 738
Маленька перемога
"Лайф" замучив: заміни та заміни карту на 4G. Ну, раз так просять, зайшла в магазинчик. Чорнява дівчина з нарощеними віями за хвилинку все зробила: ...
четверг, 20 января 2022 09:57

Кремль хочет сменить власть в Украине - Резников

1 Комментировать
Кремль хочет сменить власть в Украине - Резников
Масштабное вторжение РФ в Украину станет катастрофой для всей Европы, сказал министр. Фото: Министерство обороны

Россия начала кампанию по дестабилизации в Украине, что является составной частью гибридной войны.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью BBC.

"Главная цель Кремля – устроить хаос в украинских городах и попытаться изменить политическую власть в нашей стране", – сказал Резников.

Касательно вероятности масштабного военного наступления, министр сказал, что "в Кремле еще не приняли решение".

"Украинская армия насчитывает 261 тысячу человек, у нас есть возможность организовать силы территориальной обороны численностью 130 тысяч, у нас 400 тысяч ветеранов украинско-российской войны", - сказал.

На замечание британского журналиста, что "Россия имеет в 5 раз больше солдат и танков, ее авиация в 13 раз превышает вашу, а ее морские силы превышают ваши в 16 раз", министр сказал, что потери будут катастрофическими. Но не только для Украины.

"Это будет катастрофа не только для Украины, это будет катастрофа для Европы, поскольку, вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей", - заявил.

Впрочем, по словам министра, вторжение будет "очень и очень тяжелым для россиян".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия может вторгнуться в Украину во время военных учений в Беларуси - США

На гибридные угрозы России должен быть ответ от Украины и ее партнеров. Среди таких ответов, по словам Резникова, могут оказаться экономические санкции.

"И это нужно сделать до вторжения, а не после. И мы можем остановить их и сдерживать", – сказал.

Среди таких санкций он назвал заморозку "огромных состояний российских олигархов, принадлежащих к ближайшему окружению президента России".

"Официальные финансовые агентства стран Европы и США могли бы показать им, что заморозить счета с их состояниями - очень просто", - отметил.

Западные партнеры Украины уже должны увидеть, что тактика "не провоцируй россиян" не сработала - так же, как и на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Украина так и не смогла получить четкой перспективы членства.

"После этого было вторжение в Грузию, дело в Солсбери, Крым и восточная Украина. Думаю, это и есть ответ. Они воюют не с Украиной, они воюют с НАТО и с цивилизованным миром", - сказал Резников.

Он возразил возможность отказа Украины от членства в НАТО как компромисс с Россией.

"Если вы почитаете нашу Конституцию, увидите, что у нас есть об этом статья. Как юрист напомню, что это основной закон страны. И в Конституции Украины прописано, что членство в НАТО является нашей целью. И мы к этому стремимся", - заявил министр.

19 января в Украину прилетал государственный секретарь США Энтони Блинкен, встретился с президентом Владимиром Зеленским. Скопление российских солдат у границ Украины американский чиновник назвал "беспрецедентной угрозой".

Зеленский призвал украинцев не паниковать.

Россия может нарастить личный состав своего войска до миллиона человек и задействовать их в агрессии против Украины, сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кремль хочет сменить власть в Украине - Резников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

Объявили бойкот Олимпийским играм

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 28822
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
15
 Просмотров: 20493
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать Просмотров: 11970
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
5
 Просмотров: 10224
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 2 Просмотров: 7344
Политика
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
15
 Просмотров: 180
После вторжения нет смысла: Зеленский призвал США срочно ввести санкции против РФ
После вторжения нет смысла: Зеленский призвал США срочно ввести санкции против РФ 1 Просмотров: 243
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
 Просмотров: 189
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
 Просмотров: 441
США разрешили странам Балтии передать Украине оружие - СМИ
США разрешили странам Балтии передать Украине оружие - СМИ Просмотров: 747
Больше всего комментируют
3
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
2
Филарет пошел в суд восстанавливать свою церковь
2
"Уже легче, чем позавчера" – Порошенко пришел на суд
2
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
Голосов: 1739
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть