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четверг, 20 января 2022 14:32

Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
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Российские войска, перебрасываемые из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 км от российско-украинской границы.

Это не только техника, но и военнослужащие в большом количестве, "командировка" которых может длиться 6-9 месяцев, а то и дольше. Об это сообщает Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованием военных конфликтов.

Аналитики изучили доступные видео передвижения российской техники и комментарии к ним. В частности, снятых при проезде эшелонов через Хабаровск и Еврейскую автономную область. Эти записи собрали сотни комментариев: жен и матерей контрактников, иногда даже самих военнослужащих.

Родственники и друзья контрактников пишут об их отправлении "в командировку" и "на учебу". Кто сообщает, что пунктом назначения является Беларусь, другие пишут, что их знакомых и родных отправили в Украину или "на украинскую границу".

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Исследователи отмечают, что комментарии могут лишь косвенно говорить об отправке военных в Украину или для войны с Украиной. Многие комментаторы, включая ссылающихся на информацию от командиров подразделений, пишут об отправке не в Украину, а на "украинскую границу" – что не противоречит версии об "учениях" в Беларуси.

 

Видео и комментарии изучали журналисты "Радио Свобода".

"Полученная Радио Свобода и Conflict Intelligence Team информация свидетельствует о том, что в последние месяцы с Дальнего Востока на запад (в Россию или Беларусь) перебрасывают части, без которых сложно представить полномасштабную военную операцию: военная полиция, десант, спецназ. Эти войска принимали участие и в активной фазе российско-украинского конфликта 2014-2015 годов", - говорится в сообщении.

В комментариях под видео также часто встречаются фразы, свидетельствующие о численности отправляемых военнослужащих: "700 человек", "почти все контрактники", "сотни солдат".

Кроме того, совместные российско-белорусские учения заявлены на период с 10 по 20 февраля, тогда как в большинстве комментариев родные и близкие военных пишут, что командировка продлится 6-9 месяцев.

Как пишут аналитики CIT, по меньшей мере, из некоторых соединений Восточного военного округа к границам с Украиной с начала января перебрасывают поездами значительную часть личного состава, а не только технику – и те подразделения могут задержаться в Беларуси или на западе России на длительный срок.

Упоминаются 54-я бригада управления и 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области, 104-я бригада управления и 14-я отдельная бригада спецназовцев из Хабаровска, 64-я отдельная мотострелковая бригада из гарнизона Млечник в Хабаровском крае, 38-я мотострелковая бригада из Екатеринославки Амурской области.

Встречаются упоминания о 5-й отдельной танковой бригаде – это "боевые буряты Путина", которые в 2014–2015 годах "прославились" участием в войне на Донбассе. 64-ю мотострелковую бригаду тоже в 2015 году перебрасывали в Ростовскую область.

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Расследователи добавляют, что Тихоокеанский флот ВМФ РФ привлек 155-ю отдельную бригаду морской пехоты к перебрасыванию войск с востока на запад.

Некоторые комментарии указывают, что военных будут отправлять самолетами, но "Радио Свобода" не удалось найти независимых подтверждений использования авиации при перебрасывании войск к украинским границам или в Беларусь.

Более того, только часть подмеченной российской техники идет к заявленным для учений полигонам. А другая часть остановилась на полпути, под Гомелем, в районе, расположенном всего в 40 км от Черниговской области Украины и в 90 км – от Киевской.

Россия почти завершила наращивание своих сил у границ Украины, которые могут быть использованы для наступления на страну. В настоящее время противник разместил в регионе более 127 тыс. военнослужащих.

Кроме того, разведывательная деятельность России против Украины также активизировалась. У границы с Украиной развернуты дополнительные подразделения радио- и спутникового движения, а разведывательные полеты вдоль границы увеличились втрое с этого времени прошлого года.

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