Россия перебрасывает военные вертолеты на границу с Украиной - NYT

В администрации США сообщили, что наращивание российских сил на границе продолжается. Фото: Reuters

Российские власти начали перемещать военные вертолеты на границу с Украиной.

Это может означать, что планирование нападения продолжается, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников в администрации США.

Американские официальные лица ожидают, что количество российских войск на границе увеличится до 175 тысяч.

Сейчас передвижение войск замедлилось. У границы все еще находится 100 тыс. военнослужащих. Там также разместили дополнительные штурмовики. Ударные и транспортные вертолеты, штурмовые истребители были бы важным преимуществом России, если бы она решила вторгнуться в Украину, говорят в администрации США.

Официальные лица США отмечают, что окно для российского вторжения ограничено. Это связано с временем года. Холодная погода с морозом способствует легкому передвижению тяжелого транспорта и оборудования. Чиновники считают, что мягкая зима замедлила замерзание земли. Это может приостановить Кремль.

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Источники говорят, что в Белом доме привлекли метеорологов. Они изучили погодные условия в Украине.

Администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи для Украины. Он будет дополнением к американской помощи, которая уже поступает в Украину.