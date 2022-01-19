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среда, 19 января 2022 19:48

Россия завершила стягивать войска к границам Украины - CNN

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Россия завершила стягивать войска к границам Украины - CNN
Россия разместила более 127 тыс. военнослужащих у границ Украины. Фото: REUTERS

Россия почти завершил" наращивание своих сил у границ Украины, которые могут быть использованы для наступления на страну.

В настоящее время противник разместил в регионе более 127 тыс. военнослужащих. Такие данные разведки Минобороны Украины распространяет CNN.

"Полная численность сухопутной группировки ВС РФ на украинском направлении – более 106 тыс. личного состава. Вместе с морской и воздушной составляющими общая численность личного состава – более 127 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Россия "пытается расколоть и ослабить Европейский Союз и НАТО", а также ограничить возможности США.

Кроме того, разведывательная деятельность России против Украины также активизировалась. У границы с Украиной развернуты дополнительные подразделения радио- и спутникового движения, а разведывательные полеты вдоль границы выросли втрое с этого времени.

"Украинские военные также заявили, что Россия может применить ракетное оружие средней дальности для "уничтожения жизненно важных объектов", отметив, что "к границе переброшены дополнительные тактические группы оперативно-тактических ракет "Искандер"", - добавляют в издании.

Администрация президента США Джо Байдена располагает данными от американской разведки, указывающими, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе.

Они "под чужим флагом" должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину.

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Дата
19
января

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