Агрессия России: США, Евросоюз, НАТО и ОБСЕ впервые провели совместные переговоры

Россия почти завершила наращивание своих сил у границ Украины, которые могут быть использованы для наступления на страну. В настоящее время противник разместил в регионе более 127 тыс. военнослужащих, по данным разведки. Фото: REUTERS

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и председательствующая в ОБСЕ Польша впервые провели четырехсторонние переговоры.

Телефонный разговор прошел вечером 19 января, сообщила Служба внешних действий ЕС.

Обсуждали многостороннюю координацию европейской безопасности после недавних обменов мнениями между партнерами. В частности, с украинской стороной и накануне переговоров США с Россией.

"Обсудили военное наращивание России вокруг Украины, а также текущие двусторонние и международные дипломатические отношения, связанные с попытками России изменить условия безопасности в Европе. Подтвердили необходимость поддерживать фундаментальные принципы существующей архитектуры европейской безопасности, закрепленные, в частности, в ОБСЕ", - говорится в заявлении.

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Стороны подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по определению путей разрешения ситуации путем двустороннего и многостороннего дипломатического взаимодействия и представления сильного, четкого и единого трансатлантического фронта.

"Министры иностранных дел стран-членов ЕС на встрече в Бресте на прошлой неделе договорились о дальнейшем усилении координации с Соединенными Штатами и НАТО, а также об усилении сотрудничества Европейского Союза в рамках ОБСЕ и попросили Жозепа Борреля координировать эту деятельность", - отметили в Брюсселе.

Министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждение этого вопроса на заседании Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 24 января. Боррель пригласил Блинкена присоединиться к этой встрече.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев призвал украинских политиков работать вместе в пользу общего национального интереса, отвергнув разногласия на фоне возможного вторжения России. Украина должна избегать каких-либо действий, которые помогут циничным усилиям РФ.