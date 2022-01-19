Блинкен призвал политиков Украины объединиться против российской агрессии

Украина должна избегать любых действий, которые помогут циничным усилиям РФ. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкин призвал украинских политиков работать вместе на пользу общего национального интереса, отбросив разногласия на фоне возможного вторжения России.

Об этом он заявил во время брифинга с главой МИД Дмитрием Кулебой в Киеве 19 января, передает Gazeta.ua.

"Одной из давних целей Москвы было посеять разногласия внутри Украины. Чтобы украинцам было сложнее работать вместе для реализации своих евродемократических амбиций и заявляя, что демократия является инструментом поляризации", - сказал Блинкен.

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Украина должна избегать любых действий, которые помогут циничным усилиям РФ.

"Не позволяйте Москве разделить вас. Это означает, что лидеры внутри украинского правительства и за его пределами должны отбросить свои разногласия и работать вместе, чтобы подготовиться к тяжелым дням", - добавил госсекретарь США.

Блинкен также заявил, что США дополнительно увеличат военную помощь Украине в случае нового вторжения РФ. В 2021 году Америка предоставила Украине большую помощь в сфере безопасности, чем когда-либо с 2014 года. И это происходит на регулярной основе. Если Россия реализует какие-то свои новые агрессивные намерения, возобновит агрессию и вторгнется в Украину, США пришлют дополнительное оборудование, помимо того, что уже запланировано.