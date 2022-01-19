США предоставят Украине дополнительную военную помощь - Блинкен

Блинкен отметил, что США в 2021 году предоставили Украине большую военную помощь, чем когда-либо. Фото: Reuters

США дополнительно увеличат военную помощь Украине в случае нового вторжения РФ.

В 2021 году Америка предоставила Украине большую помощь в сфере безопасности, чем когда-либо прежде, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой в Киеве 19 января, передает Gazeta.ua.

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"Как вы знаете, мы постоянно предоставляем Украине помощь, включая поставки, которые поступили буквально в последние недели. Не буду вдаваться в детали, но суть в том, что мы за последний год предоставили большую помощь в сфере безопасности, чем когда-либо с 2014 года. И это происходит на регулярной основе. Если Россия реализует какие-то свои новые агрессивные намерения, возобновит агрессию и вторгнется в Украину, мы предоставим еще дополнительное оборудование, кроме того, что уже запланировано", - отметил он.

После Украины Блинкен посетит Берлин. Встретится с главой немецкой дипломатии Анналеной Бербок и проведет переговоры с представителями стран Трансатлантического четырехугольника (США, Великобритания, Франция и Германия). 21 января Блинкен встретится в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Темой всех переговоров станут агрессия РФ против Украины и дестабилизация безопасности во всем регионе. Союзники также будут обсуждать санкции, которые могут остановить агрессора.