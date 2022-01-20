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четверг, 20 января 2022 18:41

Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
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Спутники американской компании Maxar Technologies сделали ряд новых фотографий скопления войск РФ у украинских границ.

Снимки опубликовало издание Reuters. На них изображена техника, размещенная на полигонах в Ельне, Климово, Клинцах и Погоново.

Фото: Reuters

"На снимках можно увидеть грузовики, танки, БМП, САУ "Мста-С" и железнодорожный состав с загруженной техникой. Его, видимо, в момент снимка разгружали", - говорится в сообщении.

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Указанные полигоны достаточно близко расположены к границе. Полигон Климово в Брянской области находится в 13 км от Украины, а Клинцы - в 30 км.

РФ способна в любой момент снова напасть на Украину, заявили в Белом доме.

Россия может нарастить личный состав своего войска до миллиона человек и задействовать их в агрессии против Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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