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четверг, 20 января 2022 17:44

США ввели санкции против четырех украинцев, среди них два нардепа

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США ввели санкции против четырех украинцев, среди них два нардепа
США ввели санкции против депутатов ОПЗЖ и бывших членов "Партии регионов". Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки добавили в санкционный список четырех граждан Украины из-за "вредной зарубежной деятельности России"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США 20 января.

Речь идет о Тарасе Козаке, Олеге Волошине - нардепах от ОПЗЖ. Также об экс-заместителе секретаря СНБО во времена беглого президента Виктора Януковича Владимире Сивковиче и бывшем нардепе-регионале Владимире Олейнике, соавтор"законов 16 января".

Все они участвовали в "контролируемой российским правительством деятельности" по дестабилизации ситуации в Украине. По данным ведомства, они действуют по указанию ФСБ России и играли разные роли в кампании российского влияния для дестабилизации в суверенных странах в пользу Кремля.

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Меры, в частности, предусматривают замораживание активов упомянутых лиц и запрет на путешествия в США. Ограничения введены в соответствии с подписанным президентом США Джо Байденом в апреле 2021 года указом, направленным на наказание лиц, имеющих отношение к внешней агрессии России.

"Поздравляю (подсанкционных. - Gazeta.ua) с введением против них санкций США за подрывную работу против Украины. Вопрос к нашим правоохранителям: а почему США видят эту российскую агентуру, а вы нет?"

Почему они до сих пор на свободе? Вся эта шобла в случае наступления РФ будет буквально стрелять украинцам в спины и организовывать ватные шабаши образца весны 2014 года. И как там Портнов, кстати? Так и шныряет в Офис президента?", - прокомментировал активист Сергей Стерненко.

В феврале прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность телеканалов "112", NewsОne и ZIK, связанных с Тарасом Козаком. Санкции применили в отношении нардепа и юридических лиц Доказательства антиукраинской деятельности телеканалов собирали восемь месяцев.

Также СНБО ввела санкции против соратника Козака, нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.

В мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и Козаку. СБУ объявила второго в розыск.

В июле Печерский районный суд города Киева арестовал имущество нардепа.

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Дата
20
января

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