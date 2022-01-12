Соратник Медведчука скрывается в РФ и продавал там нефть - СМИ

Казак и Медведчук в Москве, июль 2019 года. Фото: ОПЗЖ

Подозреваемый в государственной измене народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак владел российской нефтедобывающей компанией, получившей более $10 млн прибыли в 2020 году.

Об этом сообщило "Слідство інфо".

По данным международной журналистской организации Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), речь идет о компании "Пурнефть".

Козак продал эту компанию дочерней "Янгпур" белорусской Белоруснефть.

"Пурнефть" имеет 69 нефтяных скважин в РФ вблизи Полярного круга. Белорусские СМИ оценили соглашение о покупке этой компании в $50 млн. Соглашение лично обсуждали президент страны-агрессора Владимир Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко.

За роскомпанией стояла фирма Brimipana Trading, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Ее владелец Александр Кисель из Венгрии мог выступать доверенным лицом Козака.

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Казак предоставил Киселю доверенность на принадлежащую нардепу кипрскую фирму Hakail Ltd. Brimipana Trading финансировала кипрскую Soferco Trading Ltd, принадлежащую гражданской жене Козака Наталии Лавренюк.

Brimipana также заплатила $1 млн фирме Казака Turul Investments в декабре 2018 года, якобы, чтобы купить австрийскую фирму Onyx Aviation, которую ликвидировали в течение года.

Также журналисты обнаружили связки Киселя с помощником нардепа Яном Марченко, которого называют менеджером бизнес-группы Козака.

"Эти факты свидетельствуют о том, что Кисель, по всей видимости, является доверенным лицом Козака. А значит, Козак может быть реальным бенефициаром Brimipana Trading Ltd",- сообщила аналитик Центра противодействия коррупции Антонина Волкотруб.

Казак, похоже, прячется в России, пишет СМИ.

В феврале прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность телеканалов "112", NewsОne и ZIK, связанных с Козаком. Санкции применили в отношении нардепа и юридических лиц Доказательства антиукраинской деятельности телеканалов собирали восемь месяцев. Также СНБО ввела санкции против соратника Козака, нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. В мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и Козаку. СБУ объявила второго в розыск. В июле Печерский районный суд города Киева арестовал имущество нардепа.