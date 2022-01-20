Байден пригрозил Путину невиданными санкциями, связанными с долларом

России грозят невиданные санкции. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Россию ждет катастрофа в случае эскалации конфликта на Украине.

Об этом Байден сказал на пресс-конференции, посвященной году со дня начала его правления.

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"Если они (Россия) сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену", — сказал президент США.

России в таком случае грозят невиданные санкции. "Он (президент России Владимир Путин) никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг", — сказал Байден.

В частности, российским банкам могут запретить проводить операции с долларом.

"В дальнейшем могут быть серьезные экономические последствия. Например, все, что связано с долларом: если они введут войска, они заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами", — заявил Байден.

Байден выразил убеждение, что Путин не хочет войны.

Ранее сенатор США Марко Рубио представил законопроект о введении жестких персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина и остального руководства РФ, если российские войска продолжат вторжение в Украину. Законопроект впервые наложит санкции на самого Путина и секторы российской экономики, от которых его режим зависит в плане личного обогащения.