"Кремль получил пощечину" - Климкин прокомментировал позицию Запада по Украине

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Украину не будут "сдавать" в сферу влияния России.

Об этом эксглава украинского МИДа Павел Климкин написал в Фейсбук.

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"Главный результат всех последних усилий США, в том числе визитов Блинкена – нас не будут "сдавать" в сферу влияния России. Не будет второй Ялты", считает Климкин.

Он не исключил сложных компромиссов с Россией, "но Москва в год 100-летия создания СССР новый СССР не получит".

"Кремль получил пощечину, причем не одну. Это и дополнительная американская помощь, и британские поставки оружия, и сотрудничество в сфере кибербезопасности и даже довольно четкая позиция Германии: никакого Северного потока-2 в случае атаки на Украину",отметил эксглава украинского МИД.

По мнению Климкина, Запад перехватил инициативу у России по украинскому вопросу и не отступит.

"Путин получил процесс переговоров с США и считал, что перехватил инициативу. Теперь инициативу перехватывает Запад. Путин, конечно, ответит и дальше поднимет ставки, но Запад тоже уже не отступит, иначе будет выглядеть слабаком. Счет 2:1 в пользу Запада, но игра далеко не завершена", подытожил Климкин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал украинских политиков работать вместе в пользу общего национального интереса, отвергнув разногласия на фоне возможного вторжения России. Украина должна избегать каких-либо действий, которые помогут циничным усилиям РФ. Блинкен также заявил, что США дополнительно увеличат военную помощь Украине в случае нового вторжения РФ. В 2021 году Америка предоставила Украине большую помощь в сфере безопасности, чем когда-либо с 2014 года. И это происходит на регулярной основе. Если Россия реализует какие-то свои новые агрессивные намерения, возобновит агрессию и вторгнется в Украину, США пришлют дополнительное оборудование, помимо того, что уже запланировано.