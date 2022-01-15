В США представили проект санкций против Путина

Санкции будут применены, если Путин продолжит агрессии против Украины. Фото: Reuters

Сенатор США Марко Рубио представил законопроект о введении жестких персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина и остального руководства РФ, если российские войска продолжат вторжение в Украину.

Об этом идет речь на сайте сенатора.

Этот законопроект впервые наложит санкции на самого Путина и секторы российской экономики, от которых его режим зависит в плане личного обогащения.

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"Ключевая часть любой стратегии направлена на то, чтобы заставить Владимира Путина отступить и сделать последствия вторжения крайне болезненными для олигархов, поддерживающих его контроль над Россией", — сказал Рубио.

Также сенатор считает, что Америка должна демонстрировать силу и решительность. Он призвал своих коллег из Сената к сотрудничеству, чтобы как можно скорее принять этот законопроект.

Американские сенаторы не поддержали законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток – 2".