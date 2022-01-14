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пятница, 14 января 2022 00:39

Сенат США провалил санкционный законопроект против "Северного потока-2

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Сенат США провалил санкционный законопроект против &quot;Северного потока-2
Санкционный законопроект против газопровода "Северный поток-2" был предложен республиканцем Тедом Крузом. Сенаторы его не поддержали. Фото: Reuters

Американские сенаторы не поддержали законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток – 2".

Об этом пишет "УНН" со ссылкой на Reuters.

Проект закона о санкциях был предложен республиканцем Тедом Крузом. Если бы его проголосовали, президент должен в течение 15 дней после принятия ввести санкции против "любого должностного лица структуры, созданной для или ответственного за планирование, строительство или эксплуатацию" трубопровода, а также самой такой структуры. Круз отмечал, что если Сенат не одобрит его законопроект, "Украина рискует вообще исчезнуть с карты".

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Сенатор Жанна Шахин, демократ, которая сначала была соавтором закона о санкциях в отношении "Северного потока - 2" вместе с Крузом, заявила, что выступает против его законопроекта, потому что он рискует нарушить единство в Вашингтоне и Европе из-за российской агрессии против Украины.

"В речи перед голосованием она сказала, что закон Круза "вбьет клин" между Соединенными Штатами и их союзниками в Европе, особенно Германии", - говорится в сообщении.

Для утверждения закона требовались голоса 60 сенаторов со ста, однако набрать их не удалось.

Судьба газопровода "Северный поток-2" будет зависеть от того, что происходит вокруг Украины. Если Москва выберет путь деэскалации, то решение по открытию газопровода между РФ и Германией окажется в руках европейских регуляторных органов, заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время брифинга в Париже.

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