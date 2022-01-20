Офис Зеленского паники населения боится больше, чем вторжение РФ - СМИ

В ОП объяснили, почему паника среди украинцев угрожающая. Фото: unn.com.ua

В Офисе президента Владимира Зеленского понимают реальную угрозу российской агрессии, но не хотят сеять панику.

Об этом рассказали в ближайшем окружении президента, пишет "Украинская правда".

По словам источников, ОП ежедневно получает данные от западных партнеров и разведки. Так же постоянно анализируют разные сценарии российского нападения. Даже наименее реальные.

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"Но мы уже жили в ситуации, когда каждый день нам кричали, что завтра Путин нападет. Это ничем хорошим не заканчивалось. Мы себе такого не можем позволить. И не можем сеять панику. Наша сила в стабильности - экономики, гривны и так далее", - сказал представитель Офиса.

Также у Зеленского просят международных партнеров на встречах не нагнетать понапрасну ситуацию, чтобы не создавать в Украине панику. Объясняют это так: если люди побегут снимать доллары и сметать все с полок магазинов, то "никакого вторжения не надо будет".

19 января Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев не паниковать. Перед этим встречался с государственным секретарем США Энтони Блинкеным, назвавшим скопление российских войск на границе с Украиной "беспрецедентной угрозой". Российские войска, перебрасываемые из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 км от российско-украинской границы. Об этом стало известно из расследования 20 января. Речь идет не только о технике РФ, но и военнослужащих в большом количестве, "командировка" которых может длиться шесть-девять месяцев и дольше.