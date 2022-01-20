В ответ на заявление США у Путина пригрозили Украине "гражданской войной"

Песков в ответ на заявление Байдена о санкциях угрожает "гражданской войной". Фото: Reuters

Заявления о том, что российские банки не смогут совершать операции с долларом в случае вторжения России в Украину, могут спровоцировать там начало гражданской войны.

Слова президента США Джо Байдена могут способствовать дестабилизации обстановки, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает российский "Интерфакс".

"Все эти заявления могут внушать абсолютно ложные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые могут снова решить начать гражданскую войну в своей стране. Попытаются силовым методом решить проблемы Юго-востока", - сказал Песков.

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Заявления с предупреждениями, "что России за какие-то гипотетические действия придется заплатить большую цену, звучат ежедневно".

"Мы неоднократно на подобные заявления реагировали. Считаем, что они никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе", - добавил он.

Президент США Байден на пресс-конференции, посвященной году со дня начала его правления, заявил, что Россию ждет катастрофа в случае эскалации конфликта в Украине. В частности, российским банкам могут запретить проводить операции с долларом. "В дальнейшем могут быть серьезные экономические последствия. Например, все, что связано с долларом: если они введут войска, они заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами", — сказал Байден.