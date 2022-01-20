США могут нанести ответный удар на кибератаки РФ против Украины

Намерения Байдена подтвердили и в Белом доме. Фото: Reuters

Соединенные Штаты могут дать аналогичный ответ России в случае новых кибератак против Украины.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции, посвященной годовщине его инаугурации.

"Одно дело - определить, что они продолжают киберусилия. В таком случае мы можем ответить тем же - киберусилиями", - сказал он.

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Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки пояснила, что у администрации президента есть информация не только об арсенале кибероружия, которое Россия может использовать против Украины, но и о военизированной тактике.

"На эти акты агрессии РФ поступит решительный, взаимный и сплоченный ответ", - добавила она после заявления Байдена.

На прошлой неделе неизвестные взломали электронные сервисы нескольких ведомств - Кабимина, Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Дія. СБУ начала расследование по факту самой масштабной за четыре года атаки на сайты украинских госструктур. Мобильное приложение "Дія" не пострадало от хакерской атаки, сообщило Минцифры. Кибератака на украинские правительственные сайты связана с вредоносным программным обеспечением, заявила компания Microsoft. 17 января зафиксировали новые кибератаки на государственные структуры.