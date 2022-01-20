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четверг, 20 января 2022 01:13

Три встречи с Россией ни к чему не привели - Байден

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Три встречи с Россией ни к чему не привели - Байден
Переговоры России и США были безрезультативными. Фото: armyinform.com.ua

Президент США Джо Байден заявил, что три российско-американские встречи по проблемам безопасности ни к чему не привели.

Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной году со дня начала его правления.

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Речь идет о переговорах, которые проходили с 10 по 13 января.

В частности, 10 января состоялись переговоры России и США в Женеве, 12 января – заседание Совета Россия – НАТО в Брюсселе, а 13 января обсуждение гарантий безопасности продолжилось в Вене.

Байден также считает, что Путин не хочет полномасштабного конфликта.

"Во-первых, я думаю, что он (Владимир Путин) все еще не хочет полномасштабной войны. Во-вторых, считаю ли я, что он будет испытывать Запад, испытывать Соединенные Штаты и НАТО настолько серьезно, насколько только сможет? Да, я думаю, что так и будет. Но я думаю, что он заплатит за это серьезную и огромную цену", — сказал президент США.

Байден также прокомментировал вопрос о возможном принятии Украины в НАТО. Он подчеркнул, что пока Украина не выполнила для этого все требования. Поэтому вряд ли присоединится к Альянсу в ближайшее время.

Россия требует от НАТО так называемых гарантий безопасности. Кремль хочет, чтобы Альянс не расширялся на восток, то есть, чтобы не предоставлял членства Украине. В Женеве 10 января состоялись американо-российские переговоры на платформе Стратегического диалога по безопасности, где обсуждали этот вопрос.

НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по членству Украины, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг 10 января.

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