Хакеры при атаке на правительственные сайты использовали программу для уничтожения данных - Госспецсвязь

Хакеры хотели удалить все данные из государственных сайтов. Фото: Reuters

Хакеры во время атаки на правительственные сайты Украины, которая произошла в ночь с 13 на 14 января, использовали программу-вайпер WhisperGate для уничтожения данных.

В настоящее время продолжается расследование кибератаки, продолжаются анализироваться данные, полученные от пострадавших от атаки органов власти, сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

"Использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки", - говорится в сообщении.

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Такие действия являются составляющими одной кибератаки, которая направлена ​​на нанесение еще большего вреда.

"Итак, с высокой вероятностью можно утверждать, что дефейс (замена отображаемой информации) вебсайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки, направленной на нанесение как можно большего ущерба инфраструктуре государственных электронных ресурсов", - отмечают в Госспецсвязи.

В Украине в ночь на 14 января хакеры атаковали сайты правительства и ряда министерств, в частности Минобразования, МИД и других. Сообщения провокационного характера, размещенные на главных страницах, уже удалены и некоторые страницы возобновили работу. Специалисты не исключают русский след.