К кибератаке на украинские правительственные сайты причастна Россия

Скриншот взлома страницы на сайте МИД / Скриншот с сайта МИД Украины

Служба безопасности Украины расследует нынешнюю кибератаку на украинских правительственных сайтах.

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Первые результаты свидетельствуют, что к кибератаке может быть причастна Россия, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами России", - заявили в СБУ.

В СБУ говорят, что в течение выходных специалисты продолжат расследовать дело по установлению заказчиков.

"Все детали документируются в рамках ранее открытого уголовного производства", - добавили в СБУ.

Эта кибератака на государственные сайты стала самой мощной за последние четыре года. В целом, по данным СБУ, атаковали более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Контент сайтов не меняли, а утечки персональных данных не произошло.

"Сейчас можем с большой вероятностью утверждать, что произошла так называемая supply chain attack, то есть атака из-за цепочки поставок. Злоумышленники сломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки", - сообщили в СБУ.

Министерство цифровой трансформации установило, как хакерам удалось сломать украинские сайты.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов тоже отреагировал на массовую кибератаку. По его словам, сейчас только одна страна, которая может заниматься кибератаками против Украины - Россия. Организаторы нападения, по его мнению, не достигли поставленной задачи.

Премьер Эстонии Кая Каллас осудила кибератаку на сайты украинских госучреждений.